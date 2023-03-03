وتقول الفولي لموقع "سكاي نيوز عربية": "لم أصدق عندما علمت بخبر تكريمي من الرئيس، شعرت بالفخر ‏أثناء الوقوف أمامه على المسرح، هذا الدعم والتشجيع يمنحني الكثير من المسؤولية لتحقيق مزيد من ‏الخطوات في رحلتي مع النباتات الطبية والعطرية".‏

وتهوى الشابة العشرينية التعامل مع النباتات منذ نعومة أظافرها، بحكم نشأتها في قرية السرو‏ بمركز ‏أبو قرقاص، وفقا لحديثها لموقع "سكاي نيوز عربية" لذلك التحقت بكلية الزراعة بجامعة المنيا لتحصل ‏على بكالوريوس في العلوم الزراعية عام 2018 ثم درجة الماجستير في النباتات الطبية والعطرية.‏

وتضيف الفولي لموقع "سكاي نيوز عربية": "مع ظهور فيروس كورونا ودخول العالم في عزلة، انغمست في ‏التعرف أكثر على نبات (المورينغا) لاحتوائه على قيمة غذائية عالية وفيتامينات، حينذاك اختمرت فكرة ‏مشروعي عن كيفية استخدامه في منتجات غذائية".‏

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، هناك 13 نوعا من نبات "المورينغا" ويُستخدم في أغراض ‏متعددة منها الغذاء ويتسم زيت بذوره بمذاق حلو كما أن أوراقه غنية بالبروتين والمعادن والفيتامينات، ‏وهو سريع النمو ويتحمل الجفاف، ويزرع في أنحاء إفريقيا والهند والفلبين وعدد كبير من الدول.‏

وتسترسل الفولي لموقع "سكاي نيوز عربية": "تقدمت بمشروعي العام الفائت في منحة مقدمة من الوكالة ‏الألمانية للتعاون الدولي تحت اسم (سحر الطبيعة) وفزت بجائزة أفضل منتج غذائي مبتكر ضمن عدد ‏محدود من المشروعات الفائزة حيث عملت على استخدام (المورينغا) في صناعة الشاي".‏

وتردف الفولي التي تعمل في مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري: "النجاحات التي جرت على ‏أرض الواقع لتجربة إنتاج الشاي من نبات (المورينغا) دفعني لتجربة جديدة تحت إشراف عدد من ‏أساتذتي في كلية الزراعة ونجحت في نهاية المطاف من تنفيذ منتج ثاني عبارة عن (بسكويت)".‏

وتُشير الفتاة المكرمة من الرئيس المصري إلى مشاركتها في العديد من الفعاليات الكبرى بمنتجاتها من بينها ‏المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" في دورته السابعة الذي أقيم منذ أشهر قليلة ‏برعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية بمشاركة 32 دولة حيث حصلت على إشادة واسعة.‏

وتذكر الفولي لموقع "سكاي نيوز عربية": "تقدم أيضًا لمسابقة عن أفضل المشروعات في محافظة الفيوم، ‏وحصدت جائزة أفضل مشروع غذائي وسعدت بتسلمها من المحافظ، وفي الوقت نفسه لم أنشغل عن ‏تنفيذ رسالة الدكتوراة داخل الجامعة والتي ستظهر للنور قريبا".‏

وتؤكد الفولي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن جهدها في الفترة الأخيرة وجد صدى لدى المسؤولين ودليل على ‏ذلك ترشيحها للتكريم من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والحصول على شهادة خاصة منه أمام ‏عدد كبير من أبناء محافظة المنيا وهو ما يمنحها الحماس لاستكمال مشوارها مع النباتات الطبية ‏والعطرية".‏

وتختتم الفولي حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية" قائلة:"كافة المنتجات التي أعمل على تنفيذها تمت بدقة ‏شديدة ونسب من (المورينغا) ملاءمة للصحة وسأتقدم بطلب لمراجعتها من وزارة الصحة للحصول على ‏تصريح بتداولها وأتمنى التعاون مع الجهات المسؤولين في الزراعة من أجل نشرها على أوسع نطاق في مصر ‏ثم تصديرها إلى الخارج".‏