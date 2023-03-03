وأرجعت "أبل" قرارها إلى مخاوف من أن ينشئ هذا محتوى غير مناسب للأطفال.

وقال بن فولاتش الشريك المؤسس المشارك لشركة بليكس المطورة لتطبيق (بلو ميل) للصحيفة، إنه تم الأسبوع الماضي منع تحديث للتطبيق باستخدام نسخة مخصصة لذلك من النموذج اللغوي "جي.بي.تي-3" الذي طورته شركة "أوبن إيه.آي".

وأضاف عبر تويتر أن شركة "أبل" تستهدف بلو ميل بشكل غير عادل وأن التطبيق يحتوي على فلترة للمحتوى.

ومن الممكن أن يؤدي رفع الحد الأدنى للأعمار المسموح لها باستخدام التطبيق إلى تقليص الانتشار لمستخدمين جدد محتملين.

وقالت شركة "أبل" إنها تنظر في الشكوى وإن المطورين لديهم فرصة للطعن في قرارها أمام مجلس مراجعة التطبيقات.