حيث لا يمكن إطلاق الصاروخ إلا من قواعد إطلاق معينة، ويتم اختيار أماكنها بشكل دقيق، حيث يجب أن تكون قريبة من خط الاستواء ليستفيد الصاروخ من حركة دوران الأرض ليحصل على أكبر قوة دافعة أثناء الانطلاق.

لذا تتوزع بوابات الفضاء في مناطق محددة، في كازاخستان وفلوريدا الأميركية وأميركا الجنوبية ومنغوليا واليابان

كازاخستان

بايكونور الروسية، أهم وأشهر بوابات الفضاء على مستوى العالم، شيدها الاتحاد السوفييتي في كازاخستان .

أميركا

شيدت الولايات المتحدة مركز كينيدي للفضاء في جزيرة ميريت بولاية فلوريدا وشهد مغادرة أول رحلة بشرية إلى القمر.

أوروبا

في أميركا الجنوبية شيدت فرنسا مركز قاعدة غويانا للفضاء في غويانا الفرنسية،

الصين

بمساعدة سوفيتية، شيدت الصين مركز جيوغوان الفضائي في منغوليا ليصبح بعد ذلك أكبر منشأة صواريخ صينية

اليابان

في جزر سومي اليابانية شيدت طوكيو مركز تانيغاشيما للفضاء واستخدم لإطلاق أول قمر اصطناعي ياباني.