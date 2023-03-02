وهذا ما حدث مع إحدى الأمهات عندما رأت طفلتها البالغة من العمر 4 سنوات تختنق لدرجة أنها كانت تصارع الموت، وذلك بسبب تقديم الأم صحن من حبات العنب لها.

وقالت الأم إنها بعد قليل من الوقت أدركت أن ابنتها غير قادرة على التنفس، حيث لم تمضغ حبة العنب لتعلق في نهاية مجرى البلع وتقطع عنها النفس.

وأضافت الأم: قلبتها وضربتها بأقصى ما أستطيع بين لوحي الكتف، وتحول لون شفتاها إلى اللون الأزرق.

وأوصت الأم جميع الآباء توخي الحذر عند تقديم طعام شبيه بالعنب لأطفالهم، حيث يجب تقطيعه لقطع صغيرة.

كيف نحمي الطفل من الاختناق

عندما يختنق الطفل، يكون مجرى الهواء مسدودا جزئيا أو كليا، وقد يتمكن عن طريق السعال من إخراج الجسم العالق إلى الخارج.

اتبع الخطوات التالية: