يتغلب كثيرون في العالم على مرض السرطان، بعد رحلات علاجية صعبة، لكن بعض الأعراض قد ترافقهم لمدة طويلة، وربما تؤثر على حياتهم، في حين كشفت دراسة طبية حديثة أن الطعام الصحي قد يحدث فارقا مهما للغاية.
وبحسب دراسة حديثة صدرت عن جامعة أوهايو، فإن الطعام قد يكون له دور في تخفيف تبعات تنجم عن العلاج من مرض السرطان مثل التعب.
وتحصل الفائدة حينما يحرص الشخص المتعافي من المرض الخبيث على تناول أطعمة مضادة للالتهاب، بحسب الدراسة المنشورة في صحيفة "نيوترشن آند كانسر".
ومن بين الأطعمة المفيدة لمن تعافوا من السرطان؛ الحبوب الكاملة والسمك المشبع بدهون صحية، إلى جانب الخضار والفواكه.