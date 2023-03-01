وأجريت الدراسة من قبل جامعة "كوينزلاند" في أستراليا، واستخدمت بيانات 7700 امرأة أسترالية تتراوح أعمارهن بين 45 و 50 عاما.

وأكدت الدراسة أن وجود مجموعة من الأصدقاء في حياتنا أواخر الأربعينيات من العمر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب.

وقال مؤلف الدراسة شياولين شو: "تظهر النتائج التي توصلنا إليها فوائد الحفاظ على علاقات اجتماعية جيدة في منتصف العمر، ينبغي اعتبار الروابط الاجتماعية من أولويات الصحة العامة".

وتتبع الباحثون معدلات 11 حالة رئيسية: مرض السكري ، ارتفاع ضغط الدم ، السرطان ، التهاب المفاصل ، هشاشة العظام ، أمراض القلب ، السكتة الدماغية ، مرض الانسداد الرئوي المزمن ، الربو ، الاكتئاب والقلق.

كانت النساء اللائي ابتعدن عن نسج روابط اجتماعية أكثر عرضة بمقدار 2.4 مرة للإصابة بأكثر من مرض واحد.