وكانت منصة "داون ديتيكتور"، التي تتبع الأعطال الفنية في المواقع الإلكترونية، قد بدأت، الاثنين، برصد الأعطال الفنية في "يوتيوب".

وتحدثت عن وجود 12 ألف حادثة، قال فيها مستخدمون إنه واجهوا مشكلات مع "يوتيوب"، وبدأ الأمر بعد ظهر الاثنين.

وتجمع هذه المنصة المعلومات من مصادر مختلفة، بمن فيها المستخدمون، وترسل تقارير بذلك إلى المنصات الرقمية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن العطل ربما أثر على مجموعة كبيرة من المستخدمين.

وكتب "يوتيوب" على صفحة الحالة الخاصة به: "أخبار جيدة. لقد تم إصلاحه (الخلل) الآن".

وأضاف أنه بوسع المستخدمين الآن الوصول إلى كافة الخدمات، بما في ذلك التطبيق الرئيسي و"تلفزيون يوتيوب".