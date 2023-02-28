وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تاكيشي هاكامادا، للصحفيين أمس الاثنين، إن مركبة الهبوط "هاكوتو-آر ميشن 1"، التي أُطلقت من فلوريدا في ديسمبر، واجهت "عدة" مشكلات أثناء رحلتها نحو القمر، لكن تسنى التغلب على العديد منها ولن يهدد أي منها هبوط المركبة المتوقع.

وستكون المركبة، في حالة إتمام مهمتها بنجاح، أول مركبة صنعتها شركة خاصة تهبط على سطح القمر، بحسب ما ذكرت رويترز.

‬‬‬‬ونجحت حكومات الولايات المتحدة وروسيا والصين فقط في تحقيق مثل هذا الإنجاز، إذ باءت محاولات هبوط نفذتها الهند وشركة إسرائيلية خاصة بالفشل في السنوات القليلة الماضية.

ومن المتوقع أن تنشر المركبة "هاكوتو-آر ميشن 1" مسبارا بعجلتين بحجم كرة البيسبول من وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا" والمستكشف راشد رباعي العجلات الذي صنعته الإمارات.

واحتفلت الشركة، التي تتخذ من طوكيو مقراً لها، بإنجاز مهم في يناير عندما أكملت المركبة شهرا كاملاً من عمليات التحليق المستقرة في الفضاء السحيق.

ووصلت المركبة في 20 يناير إلى أبعد نقطة لها عن الأرض على بعد حوالي 13.75 مليون كيلومتر.

وقالت الشركة في بيان إن من المشكلات التي واجهت المركبة عطل في غير متوقع في نظام الاستشعار والتوجيه والملاحة قبل أن يجد طريقه للحل سريعا.

وأضافت أن مديري المهمة نفذوا بعض التعديلات لإصلاح النظام الذي سيساعد في تحديد الموضع المناسب الذي يمكن أن تهبط فيه المركبة على القمر.

وتعاقدت "آي سبيس" مع إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" لنقل معدات إلى القمر. وتهدف الشركة إلى بناء محطة بطاقم دائم على القمر بحلول عام 2040.