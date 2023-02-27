ملايين الأشخاص بالعالم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.. حالة نفسية تترافق عادة مع أولئك الذي مروا بظروف قاسية واختبروا تجارب مؤلمة كفقدان الأحباء والإصابة بالأمراض أو حتى التعرض للعنف.

وهذا الاضطراب الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأسوأ ما يعانيه الشخص، قد يترك المصاب به وحيدا مكتئبا، فاقدا الشهية عن الطعام ولا يكترث بما حوله.

ويرى خبراء الصحة النفسية أنه ومع التغييرات التي تحدث في العالم سواء أكانت اقتصادية أم طبيعية أم ناجمة عن النزاعات، فإن المواقف المأساوية التي تمر على البعض أو التي يشاهدونها أمامهم تترك في داخلهم آثارا سيئة وحزينة لا يمكن تجاوزها بسهولة.

وتشير إحصائيات طبية إلى أن اضطراب ما بعد الصدمة ظهر بشكل واضح، أثناء وبعد جائحة كورونا، وخلال النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، وأن المصابين بهذه الاضطراب النفسي يمكنهم استرجاع الذكريات الداخلية التي تخزنها الحوادث مرة أخرى بشكل عاطفي وانفعالي وكأنها تحدث من جديد.

ويشير أطباء إلى أهمية تقديم العون والمساعدة النفسية للمصابين بهذا الاضطراب كي لا ينعكس بشكل يلبي جدا على المريض نفسه والمحيطين به.

وفي حديث مع صباح "سكاي نيوز عربية" يوضح استشاري الأمراض العقلية والنفسية، إلياس شديد، الأعراض وكيقية التدخل لعلاج أو تفادي اضطرابات ما بعد الصدمة.