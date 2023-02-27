من تلك الظواهر وهناك من ربطها بآثار زلزال تركيا وسوريا.. فما هي الأسباب العلمية لهذا الانحسار، أين اختفت مياه مدينة البندقية؟

وثقت صور ومقاطع صادمة، جفاف قنواة مدينة البندقية السياحية الشهيرة.. وهو ما أثار المخاوف من أن تواجه إيطاليا موجة جفاف أخرى خاصة بعد أسابيع من الطقس الشتوي الجاف، منذ إعلان حالة الطوارئ في الصيف الماضي، وقت أن شهدت جبال الألب أقل من نصف كمية تساقط الثلوج المعتادة، وفقًا للعلماء والمجموعات البيئية.

وهو ذات الحال، في منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط، الذي شهد انحسارا سواء في كل من مصر ولبنان.. ولو أن العديد من المراقبين ربطوا هذا الانحسار بالزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا.

لكن سرعان ما نفى خبراء علوم البحار ذلك الربط، وأكدوا أن الانحسار في مياه المتوسط لم تحدث بسبب الزلزال، بل حدثت بشكل تدريجي، حتى قبل الزلزال لكن بنسب متفاوتة.

ولم ينكر علماء البحار أن الانحسار الأخير الواقع يفوق ما هو معتاد في السنوات السابقة.

تفسيرات ودراسات تنافي ما قاله علماء بشأن ذوبان الجليد بالقارة القطبية، الذي قد يؤثر على مدن عديدة منها دول البحر المتوسط.

إذ كانت هذه التصريحات مصدر قلق في الآونة الأخيرة.. وهو ما يثير تساؤلات بشأن أسباب هذه الظاهرة العلمية.

يقول أستاذ المُناخ والبيئة، الدكتور علي قطب، في حديث لـ"صباح سكاي نيوز عربية".