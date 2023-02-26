ويحرص بعض الأشخاص على ما يعرف بـ"وجبة الغش"، والغرض منها هو غش الجسم والاحتيال عليه حتى لا يعتاد تلقي سعرات حرارية قليلة.

وحين يعتاد جسم الإنسان على تلقي عدد محدود من السعرات الحرارية، كما يحصل في حالة الحمية، فإنه يميل إلى إبطاء معدل الحرق، حتى يحتفظ بالطاقة التي يحتاجها قدر الإمكان.

وتتحول "وجبة الغش" إلى لحظة سعيدة لدى كثيرين، لأنهم يستطيعون أن يأكلوا ما يريدون، ولو لمرة واحدة في الأسبوع أو في الأسبوعين.

وبحسب موقع "في ميلز"، فإن الشخص الذي يقبل على "وجبة الغش"، عليه أن يحذر عدة أخطاء قاتلة قد تنسف الجهد الذي يقوم به؛ من حيث اتباع الحمية وممارسة الرياضة.

- احذر من أن تحول "وجبة الغش"، أي الوجبة الواحدة إلى يوم غش كامل، لأن هذا الأمر قد يجعلك تستهلك سعرات حرارية كثيرة للغاية، وربما يحتاج جسمك لأيام أو ربما لأسبوع حتى يقوم بحرقها والتخلص منها.

- حاول أن تمنح نفسك الوجبة المفضلة وغير الصحية، مرة واحدة في مدة معقولة كأن يكون ذلك مرة في أسبوع أو في أسبوعين، أي لا تجعل الأمر عادة تتكرر كثيرا.

- حين تتناول وجبة الغش، كأن تستمتع ببيتزا أو برغر، مثلا، انتبه للكمية التي تأكلها، لأن هذه الوجبة ليست شيكا على بياض حتى تأكل بشكل عشوائي، لأن الوقوع في الفوضى يضر بالنتائج التي تريد الحصول عليها؛ من حيث خسارة الوزن الزائد أو تحقيق اللياقة.

- إذا عزمت على تناول "وجبة الغش"، فاحرص قدر الإمكان على ألا تكون من الوجبات السريعة كالبرغر والشطائر والمشروبات الغازية، ذات المستوى العالي من الدهون المشبعة والسكر، لأنها تؤثر سلبا على ما تنوي الوصول إليه.