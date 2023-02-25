أثار الاقتراح الذي قدمته، وزيرة البيئة البريطانية تيريز كوفي بتشجيع البريطانيين على تناول اللفت في ظل أزمة نقص بعض أنواع الخضار والفاكهة في البلاد، موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.