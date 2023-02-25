حيث أن الحصول على قسط كاف من ساعات النوم يدعم صحة القلب وبالتالي يؤثر بشكل أو بآخر على طول العمر الذي نعيشه.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، تشير النتائج إلى أن حوالي 8 بالمئة من الوفيات لأي سبب يمكن أن تُعزى إلى أنماط النوم السيئة.

وقال الطبيب فرانك كيان، اختصاصي الطب الباطني: "كلما زادت جودة النوم، كلما انخفضت تدريجيا جميع أسباب وفيات القلب والأوعية الدموية".

وأضاف: "أعتقد أن هذه النتائج تؤكد أن مجرد الحصول على ساعات كافية من النوم ليس كافيا، عليك حقا أن تنام بشكل مريح دون صعوبات ولوقت طويل مستمر".

وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد سبب زيادة متوسط العمر المتوقع للرجال بمقدار الضعف مقارنة بالنساء اللائي حصلن على نفس نوعية النوم.