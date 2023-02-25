وستعرض شركة "دوفتيل" ابتكارها الجديد، وهو طائرة صغيرة مزودة بمحرك يعمل بالكهرباء وتحمل بطاريات.

وحسب مديرة العمليات التجارية في الشركة الأسترالية راتشيل باريت، فإن الابتكار يعد "ثورة في عالم الطيران"، حيث سيخفض بشكل كبير تكاليف النقل الجوي، إضافة إلى تأثيراته الإيجابية على البيئة والمناخ.

وأوضحت أن الشركة تخطط لإطلاق أول رحلة تجريبية لطائرة كهربائية خلال عام 2024.

وقالت باريت في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "عندما تحول طائرة إلى العمل بالكهرباء فإنك تخفض 40 بالمئة من تكاليف التشغيل".

وحصلت شركة "دوفتيل" على منحة من الحكومة الأسترالية بقيمة 3 ملايين دولار خلال فبراير الجاري، لمساعدتها في أبحاثها لتحويل الطائرات الصغيرة التي تعمل بالوقود إلى الكهرباء.