وأكد الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد أنّ انحسار مياه البحر الأبيض المتوسط في محافظة الإسكندرية وعدد من المدن المطلة عليه، ما هو إلا بسبب تغيّر في ضغط الجو بمقدار 20 بار، والذي بالتبعية يؤدي إلى انخفاض البحر بنسبة 20 سنتيمتراً.

وتابع زكريا، في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أنّ هناك انحسار بمقدار 30 سنتيمتراً أيضاً في منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط نتيجة عملية المد والجزر، وبالتالي فإن ما حدث هو اندماج لعمليتي "المد والجزر" و"تغيّر الضغط" لتنحسر المياه بمقدار 52 سنتيمتراً.

ويطمئن رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد الجميع بأن ما يحدث أمر طبيعي لا دخل للهزات الأرضية والزلازل به، منوهاً: "كنّا نشتكي من ارتفاع منسوب البحر وتأثيره على تآكل الشواطئ بسبب التغيرات المناخية، فهذا التراجع ليس له أي أضرار بل العكس من المفترض أن نطمئن".

ويرى زكريا أنّ:

تلك الظاهرة من المنتظر لها أن تنتهي خلال أسبوع تقريباً ولا داعي للخوف.

عمليات الجزر لا تثير القلق، بينما عمليات المدّ هي التي تسبب دائماً المشكلات.

لم يتعرض البحر المتوسط لأي هزات قد تنبئ بحدوث تسونامي خلال الفترة المقبلة.

السبب وراء ظهور أثر الجزر وانحسار المياه في الإسكندرية والعريش، أنّ الأرض القريبة من الشاطئ أفقية في المحافظتين، والشاطئ يميل بشكل كبير.

فرصة لإنقاذ الشواطئ

من جهته، قال العالم الجيولوجي محمد الجزار إنه في هذه الفترة "تزداد حركتا المد والجزر، ونرى سنوياً في هذا التوقيت تراجع منسوب المياه، ولكن الناس متخوفين بسبب الربط بين الأمرين"، ويقصد المد والجزر وارتفاع الضغط.

وتابع الجزار، في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أنّ هناك مطالبات دائماً بإنقاذ الشواطئ بسبب التغيرات المناخية، وتراجع المياه يعطينا الفرصة لالتقاط أنفاسنا لإنقاذ الشواطئ، ووضع بصمتنا لحلول فعالة خلال تلك الفترة.

لا يوجد تسونامي

في الوقت نفسه أكد رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، شريف الهادي، أن الزلازل التي حدثت خلال الأيام الأخيرة ليس لها أي علاقة بتراجع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط.

وأكد الهادي لسكاي نيوز عربية: "نُسجّل يومياً هزات أرضية بقيمة 1 و2 و3 ريختر، وهذا أمر طبيعي للأرض، وفرصة حدوث تسونامي في البحر الأبيض المتوسط غير موجودة".

مجلس الوزراء ينفي حدوث تسونامي

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير مما ينبئ بحدوث تسونامي.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيانه: "لا صحة لانحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير مما ينبئ بحدوث تسونامي، وأنّ انخفاض منسوب المياه في تلك الشواطئ يُعد ظاهرة طبيعية تحدث بشكل دوري وتكون مرتبطة بحركتي المد والجزر ولا علاقة لها مطلقًا بحدوث تسونامي".