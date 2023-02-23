,أصيبت الفتاة، وهي من مقاطعة بري فينغ الريفية الجنوبية الشرقية، بالمرض يوم 16 فبراير وتم نقلها لتلقي العلاج في مستشفى بالعاصمة بنوم بنه.

وقالت وزارة الصحة الكمبودية، في بيان، إنه تم تشخيص حالتها يوم الأربعاء بعد إصابتها بحمى وصلت حرارتها إلى 39 درجة مئوية، مصحوبة بسعال وألم في الحلق، وتوفيت بعد ذلك بوقت قصير، وفقا لفرانس برس.

تنتشر أنفلونزا الطيور عادةً في الدواجن ولم تكن تُعتبر تهديدًا للبشر حتى تفشي المرض عام 1997 بين زوار أسواق الدواجن الحية في هونغ كونغ.

اشتملت معظم الحالات البشرية في جميع أنحاء العالم على الاتصال المباشر مع الدواجن المصابة، ولكن ظهرت مخاوف مؤخراً بشأن العدوى في مجموعة متنوعة من الثدييات وإمكانية تطور الفيروس لينتشر بسهولة أكبر بين الناس.