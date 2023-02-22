ووصفت وكالة أنباء الإمارات "جنيّة" بـ"الطائرة الإماراتية بدون طيار ذات الإمكانيات المتقدمة والآليات العسكرية المتعددة الاستخدام".

وتصل السرعة الفائقة لـ"جنيّة" إلى أكثر من 1000 كلم/س، فيما تبلغ سرعتها عند التحليق 0.8 ماخ.

ووفق "وام"، فإن الطائرة الإماراتية قادرة على حمل حمولة عالية من الذخائر تصل إلى 480 كغم، مشيرة إلى أنها قادرة على تنفيذ مجموعة واسعة من العمليات العسكرية.

من جهتها، قالت مجموعة "إيدج"، على صفحتها الرسمية على تويتر، إن جنية تعد "أحدث إطلاق لإيدج في قطاع القيادة المسيرة خلال معرض آيدكس 2023".

وأضافت: "إنها وسيلة مستقلة لتنفيذ مجموعة واسعة من العمليات العسكرية.. تتميز بالحمولة العالية والمدى الممتد والسرعة الفائقة".

هذا وعرضت مجموعة "إيدج"، خلال هذا المعرض، 11 حلا متقدما في قطاع القيادة المستقلة والمسيّرة بقدرات محسنة لتطبيقات تشمل المجالات الجوية والبرية والبحرية.

يشار إلى أن الجناح الإماراتي هو الأكبر في المعرض بمساحة إجمالية تتجاوز الـ23,700 متر مربع، الأمر الذي يؤكد على الدور الكبير الذي يلعبه المعرض في دعم الصناعات الوطنية عن طريق إبرام الشراكات مع المؤسسات الدولية والترويج لمنتجاتها في الأسواق الجديدة.