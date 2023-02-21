وفي مصر تصمم العيون الصناعية التعويضية محليا، ما يفتح الأمل للكثير من المصابين في أعينهم لتلقي العناية اللازمة داخل البلاد دون الحاجة للسفر للخارج.

ويوضح هشام عزت، مدير إحدى شركات إنتاج العيون الصناعية أن العين هي العضو الأبرز في جسم الإنسان، لأنها مسؤولة عن رؤية العالم، وهي المرآة التي تعكس المشاعر الإنسانية من فرح وغضب وغيرها.

وأوضح عزت لموقع "سكاي نيوز عربية" أسباب الحاجة للجوء إلى العيون التعويضية:

العين حباها الله بحماية فائقة من خلال عظم الجمجمة والرموش والجفون والحواجب.

فقدان العين له أسباب عديدة منها عدم اكتمال نمو العين في الرحم قبل الولادة، وكذلك الأورام، والحوادث، وغيرها.

فقدان العين يسبب ألما نفسيا للإنسان، ويؤثر على قدرته على التفاعل مع المجتمع من حوله.

للحفاظ على نفسية الإنسان تم التوصل لتصنيع عيون صناعية شبه طبيعية، تعمل على تعويضه عن الشكل الجمالي الذي فقده.

القدماء المصريون صنعوا العين الصناعية من الحجر الملون ووضعوها للمومياوات.

تطورت صناعة العيون الصناعية بمرور الزمن، حيث كانت تصنع من الزجاج في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، لتعويض العيون التي فقدها الجنود من أجل إعادة تأهيلهم للمجتمع.

المادة التي تصنع منها العيون الصناعية في العالم بالوقت الحالي هي الأكريل "بولي ميثيل أكريليت"، وهي التي تصنع منها أطقم الأسنان، بعد معالجتها كيميائيا بحيث لا تسبب حساسية أو أضرارا للإنسان.

أما مراحل تركيب العين الصناعية فتكون كالتالي:

الطبيب يقوم بتفريغ العين المصابة وتركيب كرة.

خلال شهر يتم رفع المقاسات وتصنيع العين الملائمة.

يقوم الفني بتصميم الشكل الخارجي الذي يغطي هذه الكرة.

يمكن تركيب العين الصناعية فوق العين الطبيعية المصابة دون تفريغها، وذلك بعد عمل تجربة لمدى قابلية العين لذلك.

يتم أخذ المقاسات للعين المصابة في الحجم بالمقارنة مع العين السليمة وكذلك بالنسبة للألوان.

يتم أخذ المقاسات للعين المصابة في الحجم بالمقارنة مع العين السليمة وكذلك بالنسبة للألوان. العيون الصناعية تصمم في مصر بنظام ثلاثي الأبعاد باستخدام بصمة العين السليمة، ولا يحتاج المريض للسفر للخارج، أو استيراد عيون صناعية لأنها تصنع داخل البلاد وبأيد مصرية.

العين الصناعية قطعة فنية تصنع خصيصا لكل حالة على حده، لأننا نحتاج لأخذ شكل العين الطبيعية من حيث لونها وحجمها بما يتناسب مع العين الأخرى، ويكفل للإنسان التفاعل مع البيئة من حوله بشكل شبه طبيعي.

وحول أهم مميزات العيون الصناعية بالنسبة لفاقد العين يوضح هشام أن:

تعيد الشكل الجمالي للإنسان.

تغير الحالة النفسية للإنسان للأفضل وتساعد على تفاعله مع العالم الخارجي.

تحافظ على عظم الجمجمة والجفون من الضمور.

العين الصناعية يمكنها رفع جفون العين المصابة في حال سقوطها.

وبحسب هشام عزت فإن أبرز الاحتياطات التي يجب الانتباه لها عند تركيب العيون الصناعية هي