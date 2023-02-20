ووفق استطلاع أميركي للرأي عن حالة الطلاب شملَ 5 آلاف منهم، قال 55% من الطلاب الذين لم يُنْهُوا دراستَهم و38% من الخريجين إنهم غيرُ مهتمين بالمواد، التي يتم تدريسُها في الصف لأنهم يعتقدون أنها لا تُزوِّدُهم بمهاراتٍ عملية.

لكن 25 في المائةِ من الطلاب قالوا إن المعلمَ قادرٌ على زيادة اهتمامهم بالمادة بشكل كبير، إذا تمكن من شرح فائدتِها لهم في المستقبل وتطبيقاتِها العملية.

وكان مسحٌ دولي أجْرته شركة DELL شمل 15 ألفًا من أبناء الجيل زد العامَ الماضي، أشار إلى أن 37 في المائةِ منهم يعتقدون أن تعليمَهم لا يُزودهم بالمهارات الرقمية التي يحتاجونها في سوق العمل.

وقال 56 في المائةِ من المستجوبين إنهم يملكون مهاراتٍ رقميةً محدودةً أو يفتقرون إليها بشكل كامل.

وكشف تقريرٌ أصْدرته شركة WILEY عن ردم الهُوةِ في المهارات، أن 68 في المائةِ من المُديرين التنفيذيين يعتقدون أن هناك فجوةً بين المهارات التي يمتلكها المُتقدمون للوظائف وما تحتاج إليه الوظيفة.

وقال 70 في المائةِ منهم إنهم يتعاملون بشكلٍ مستمر مع فريق عمل يفتقر إلى المهارات المطلوبة.

والتحدي الأكبرُ يكمن في أن 64 في المائةِ من المعلمين لا يُـدركون ذلك ويعتقدون أن المؤسسةَ التعليمية التي يعملون فيها تُعدُّ الطلابَ لحياتهم المهنية.

والخلاصة، هي أنه إن لم يتمَّ سدُّ هذه الفجوة بين الطلاب والمعلمين، ستستمر معاناةُ الشركات والموظفين على حدٍّ سواء، علما أن الحلَّ يكمُنُ في الصف الدراسي.

تقول الخبير التربوية، لمى الصفدي في حديث لسكاي نيوز عربية: