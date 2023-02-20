يتم تناول أكتوس، المعروف طبيا باسم بيوغليتازون، من قبل ملايين مرضى السكر للمساعدة في السيطرة على مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة هرمون الأنسولين، ولكنه قد يساعد أيضًا في إبطاء التدهور العقلي.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة، إوسو كيم، من جامعة يونسي في كوريا الجنوبية: "بما أن الخرف يتطور لسنوات قبل التشخيص، فقد تكون هناك فرصة للتدخل قبل أن يتطور".

ووجد الباحثون أن مرضى السكري اللذين يتناولون "أكتوس"، أقل عرضة للإصابة بالزهايمر بنسبة تتراوح بين 43 و 54 بالمئة.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكري فقط هم من يمكنهم جني هذه الفائدة.

قال كيم: "في بعض الدراسات السابقة على الأشخاص المصابين بالخرف أو المعرضين لخطر التدهور المعرفي الذين لا يعانون من مرض السكري، لم يُظهر بيوغليتازون أي حماية ضد الخرف، لذلك، من المحتمل أن يكون العامل الحاسم الذي يؤثر على الفعالية هو وجود مرض السكري، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج."

الأعراض المبكرة لمرض الزهايمر

نسيان المحادثات أو الأحداث الأخيرة

نسيان أسماء الأماكن والأشياء

طرح الأسئلة بشكل متكرر

صعوبة في اتخاذ القرارات

أقل مرونة وأكثر ترددا في تجربة أشياء جديدة

زيادة القلق أو الانفعالات أو الارتباك.

قواعد ذهبية لخفض خطر الإصابة بالخرف