وقال موقع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إن الشمس أصدرت توهجا شمسيا قويا، دام ساعة و12 دقيقة، وبلغت ذروته في حدود الساعة 3:16 مساء.

وسجّل مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لـ"ناسا"، والذي يراقب الشمس باستمرار، مقطع فيديو يرصد التوهج الشمسي.

وتم تصنيف هذا التوهج على أنه توهج "X2.2". وتشير الفئة "X" إلى أشد التوهجات، بينما يوفر الرقم مزيدا من المعلومات حول قوتها.

وذكرت "ناسا" أن التوهجات يمكن أن تؤثر على الاتصالات اللاسلكية وشبكات الطاقة الكهربائية وإشارات الملاحة، وتشكل مخاطر على المركبات الفضائية ورواد الفضاء.

من جهته، كشف موقع "سبيس" أن التوهج الهائل خلف "تعتيما مؤقتا" للاتصالات اللاسلكية في جهة الأرض المقابلة للشمس.

وأضاف: "كما أدى التوهج إلى انبعاث كتلة إكليلية، تحصل من خلال إطلاق كميات هائلة من المواد والمجالات المغناطيسية والإشعاع الكهرومغناطيسي في الفضاء فوق سطح الشمس".