ودفعت النتائج المخيبة من إطلاق الروبوت "بارد" (Bard)، المدير التنفيذي لـ"غوغل"، سوندار بيتشاي، إلى توجيه مذكرة داخلية إلى الموظفين يدعوهم فيها إلى تخصيص 2 إلى 4 ساعات يوميا لتحسين مستوى "بارد".

وقال بيتشاي إن الأمر سيكون عبارة عن رحلة طويلة.

وجاء هذا التطور الذي كشفت عنه شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، إثر التأثير المحدود الذي أحدثه الروبوت المنتظر بعد إطلاقه في 6 فبراير الجاري، علاوة على البيانات غير الدقيقة التي قدمها للمستخدمين، نتيجة سلسلة من الأخطاء فيه، وهو ما أدى إلى انخفاض سعر سهم الشركة 9 %.

وبالفعل، يواظب موظفو "غوغل" على اختبار روبوت المحادثة، بغية أن يكون دقيقا مثل منافسه "تشات جي بي تي".

وكانت "غوغل" تعتقد أن السوق العالمية لن تخرج من تحت عباءة محركها العملاق، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال أكثر من 20 عاما، لكن روبوت الدردشة "تشات جي بي تي" تمكن من سرقة الأضواء منها في أشهر معدودة.

والفرق بين محرك البحث "غوغل" و"تشات جي بي تي" هو أن الأول يعطيك نتائج بحث متفرقة عن الموضوع الذي تبحث عنه، تصل الآلاف في معظم الأحيان وبعضها لا يكون ذا صلة بما تريد.

لكن على الطرف الآخر، يبدو "تشات جي بي تي" أكثر دقة من الأول علاوة على قدرته على منح إجابات مفصلة، بما يختصر الوقت والجهد على المستخدمين.

وكانت "غوغل" تعتقد أن طوق النجاة سيكون مع "بارد"، لكنه لم يكن ذلك، بسبب الأخطاء الكثيرة فيه، ورد موظفون في "غوغل" الأمر إلى التسرع الذي سيطر على المدير التنفيذي بيتشاي، وفق ما نقلت عنه شبكة "سي أن بي سي" الأميركية.

لكن تسرع بيتشاي قد يبدو مفهوما في ظل الشعبية المتزايدة التي يحظى بها "تشات جي بي تي"، إذ حقق 100 مليون مستخدم نشط خلال شهرين فقط، ويعود ذلك لعدة أسباب: