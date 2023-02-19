وقال عميد بحري راشد المحيسني، رئيس اللجنة البحرية المنظمة لمعرض نافدكس 2023: " تشهد الدورة الحالية لمعرض نافدكس نموا واضحا وكبيرا في عدد الشركات العارضة، وصولا لعرض أحدث التقنيات المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية البحرية".

وأضاف: "وقد استطاع معرض نافدكس منذ انطلاقته الأولى قبل 12 عاماً أن يؤكد على مكانته كأحد أبرز المنصات العالمية التي تجمع الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، لإيجاد الشراكات وفرص النهوض بواقع ومستقبل هذه القطاعات الحيوية".

وتستقطب الدورة الحالية لمعرض نافدكس عددا مهما من القطع والسفن البحرية من 8 دول.

نافدكس 2023