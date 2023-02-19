تستقبل العاصمة الإماراتية أبوظبي أكثر السفن الحربية تطورا، للمشاركة في معرض الدفاع البحري "نافدكس 2023" والذي يقام بالتزامن مع معرض "آيدكس 2023"، ويعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في الفترة ما بين 20 وحتى 24 فبراير الحالي.
وقال عميد بحري راشد المحيسني، رئيس اللجنة البحرية المنظمة لمعرض نافدكس 2023: " تشهد الدورة الحالية لمعرض نافدكس نموا واضحا وكبيرا في عدد الشركات العارضة، وصولا لعرض أحدث التقنيات المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية البحرية".
وأضاف: "وقد استطاع معرض نافدكس منذ انطلاقته الأولى قبل 12 عاماً أن يؤكد على مكانته كأحد أبرز المنصات العالمية التي تجمع الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، لإيجاد الشراكات وفرص النهوض بواقع ومستقبل هذه القطاعات الحيوية".
وتستقطب الدورة الحالية لمعرض نافدكس عددا مهما من القطع والسفن البحرية من 8 دول.
نافدكس 2023
- تشهد الدورة الحالية إقامة معرض نافدكس للمرة الأولى في قاعة مارينا أدنيك الجديدة، التي تمتد على مساحة تتجاوز الـ10 آلاف متر مربع، والتي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
- ارتفع عدد الشركات العارضة الدورة الحالية معرض نافدكس بنسبة 206% مقارنة مع الدورة السابقة، وزادت المساحة الإجمالية بنسبة 35% لتصل إلى 57 ألف متر مربع.
- يشارك في الدورة الحالية من معرض نافدكس العديد من القطع والسفن البحرية من 7 دول، وهي: باكستان، البحرين، بريطانيا، إيطاليا، الصين، الهند، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
- سيتم عرض هذه السفن في ميناء أدنيك بالإضافة إلى ميناء زايد، الذي سيستقطب العديد من القطع والسفن البحرية المشاركة في المعرض.