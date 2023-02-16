وينصح موقع "هيلث لاين" الطبي بهذه الأطعمة التي لها تأثير إيجابي على البشرة وفق دراسات وأبحاث طبية:

الأفوكادو

تتميز الأفوكادو بأنها غنية بالدهون الصحية ذات التأثير الإيجابي على البشرة، وفق دراسة نشرت نتائجها في مجلة Ageing Research Reviews.

ووفق الدراسة فإن الحصول على هذه الدهون، ضروري للمساعدة في الحفاظ على مرونة الجلد وترطيبه.

الجوز

يعد الجوز مصدرا جيدا للأحماض الدهنية الأساسية، وهي دهون لا يستطيع الجسم تكوينها بنفسه.

وبفضل غناه بأوميغا 6، فإن تناول الجوز يعزز حماية الجلد من الالتهابات، وفق دراسة نشرت بمجلة "علوم وتكنولوجيا الأغذية".

ويحتوي كل 28 غرام من الجوز على 8 في المئة من القيمة اليومية للزنك الذي يعد ضروريا لصحة البشرة ومكافحة الالتهابات.

البطاطا الحلوة

كونها غنية بـ"بيتا كاروتين"، فإن البطاطا الحلوة مفيدة لصحة البشرة وخصوصا من حيث عملها كواق طبيعي للشمس.

كذلك فإن "بيتا كاروتين" يحمي خلايا الجلد من الجفاف ويقلل من التجاعيد بحسب دراسة نشرت بمجلة Nutrients.

البروكلي

يزخر البروكلي بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجلد مثل الزنك وفيتامين "أي" و"سي".

وإلى جانب هذه العناصر، فإن البروكلي غني باللوتين الذي يحمي البشرة من الأكسدة المسببة لجفاف البشرة وتجعدها.

الشوكولاتة الداكنة

وفق تجربة نشرت نتائجها بمجلة "التغذية"، فإن تناول مسحوق الكاكاو الغني بمضادات الأكسدة يوميا لمدة تتراوح بين 6-12 أسبوع، جعل بشرة المشاركين رطبة وأقل حساسية لحروق الشمس.