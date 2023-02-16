والنقرس هو نوع من التهاب المفاصل حيث ينشأ عن تشكل بلورات الصوديوم داخل وحول المفاصل، مما يسبب نوبات مفاجئة من الألم الشديد والتورم.

وكان المرض شائعا للغاية في العصر الفيكتوري، عندما كان الأثرياء يستهلكون نظاما غذائيا يفضل الأطعمة الغنية باللحوم الحمراء والمأكولات البحرية.

تشير التقديرات اليوم إلى أن ما بين شخص إلى شخصين من بين كل 100 شخص في المملكة المتحدة مصابون بالنقرس.

وتؤثر الحالة بشكل أساسي على الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما والنساء بعد انقطاع الطمث.

ما أعراض النقرس؟

ألم المفاصل الشديد المفاجئ.

جلد أحمر منتفخ وساخن فوق المفصل المصاب.

حمى وقشعريرة مصحوبة بآلام في المفاصل.

أسباب تزيد خطر الإصابة بالنقرس:

البدانة.

التقدم بالسن.

المشروبات المحلاة والصودا.

الأدوية بما في ذلك مدرات البول، وبعض المضادات الحيوية الموصوفة لمرض السل.

آلية العلاج

عادة ما يتم علاج نوبات النقرس بمضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين.

إذا استمر الألم، يمكن وصف الستيرويدات على شكل أقراص أو حقنة.

ومع ذلك، هناك تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تمنع عودة النقرس، وتشمل: