وذلك لأن البكتيريا المغزلية، التي تسبب رائحة الفم الكريهة يمكن أن تزيد مخاطر الإصابة بالتهاب العضلة القلبية.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، تتبعت الدراسة صحة القلب لأكثر من 3000 شخص لمدة 12 عاما، واختبرت دمائهم بحثًا عن الأجسام المضادة.

وجد الفريق أن الأشخاص الذين لديهم الأجسام المضادة للبكتيريا المغزلية في دمائهم، مما يشير إلى أنهم أصيبوا بأمراض اللثة في مرحلة ما من حياتهم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

أمراض القلب هي المصطلح الواسع للحالات التي تصيب القلب أو الأوعية الدموية وهي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز في المملكة المتحدة.