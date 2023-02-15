ويثير ارتفاع منسوب مياه البحار، مخاوف بشأن تأثيره على المناطق الساحلية، وانعكاس ذلك على دول بأكملها.

في الأسباب، ينتج ارتفاع منسوب مياه البحار عن زيادة درجات حرارة الأرض، وتراكم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي أدت بدورها، خلال القرن الماضي، إلى زيادة حرارة المحيطات.

هنا بعض المعلومات المذهلة حول ارتفاع مياه المحيطات: