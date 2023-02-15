وسيطر الذكاء الاصطناعي على قمة الحكومات العالمية المنعقدة في دبي، حيث أكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في الإمارات، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن تبني الحكومات لتقنيات الذكاء الصناعي سيكون أمراً حتمياً، وتوقع أن يشهد العالم ثورة بيولوجية قادمة ستتفوق على الثورة التكنولوجية، وأن إنتاج أعمال الإعلام مستقبلاً سيكون في 90 في المائة منه عبر الذكاء الصناعي دون الحاجة إلى تدخل بشري، وسيكون الصراع القادم في العالم صراعاً "تكنو - سياسي" يعتمد على الذكاء الصناعي.

سلاح ذو حدين

"الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين ومن الممكن استخدامه في تطوير أسلحة نووية"، بهذه الكلمات عبر الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن مخاوف عميقة تجاه التقنيات التكنولوجية وعلاقتها بمستقبل السلام على ظهر الكوكب.

وأضاف ماسك الذي يترأس الإدارة التنفيذية لشركات "تويتر" و"تسلا" و"سبيس إكس"، خلال كلمة له بفعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي بدولة الإمارات، أن "العالم لا يولي اهتماما كبيرا بدرجات الأمان في استخدام الذكاء الاصطناعي الذي بات يحرز مزيدا من التقدم وأصبح من السهل الوصول إليه".

وشدد ثاني أغنى شحص بالعالم على ضرورة وجود إشراف رقابي على استخداماته، مؤكدا أنه "يجب العمل على إيجاد بعض التشريعات الرقابية الخاصة بالذكاء الاصطناعي".

أضرار الذكاء الاصطناعي وفوائده

وتعقيبا على حديث ماسك، قال المحلل الإيطالي بيركاميلو فالاسكا إن الذكاء الاصطناعي ليس خطيرًا في حد ذاته، مثل أي ابتكار تكنولوجي. لأن إساءة استخدام التكنولوجيا هي التي يمكن أن تحدد الخطر أو الخطر، وليس التكنولوجيا. السيارة ليست خطيرة، لكن القيادة بسرعة كبيرة أمر خطير. ينتج الانشطار النووي الطاقة لإضاءة مدننا، والقنبلة النووية تدمر تلك المدن".

وأضاف لـ"سكاي نيوز عربية" أن "المهم في الذكاء الاصطناعي هو خلق بيئة تنظيمية قادرة على حماية البشر الذين يتفاعلون مع الذكاء الاصطناعي، والحفاظ على حقوقهم وحريتهم وسلامتهم كأفراد أو مواطنين أو عمال أو عملاء. يتمثل التحدي الحقيقي في جعل أنظمتنا التنظيمية قادرة على التكيف - والتكيف بسرعة - مع هذا العالم الجديد من "آلات التفكير" و "الروبوتات".

وحول أضرار الذكاء الاصطناعي، قال فالاسكا إنه مثل أي ابتكار آخر، يستبدل الذكاء الاصطناعي العمل البشري بالتكنولوجيا، مما يدفع ملايين الأشخاص إلى الخروج من سوق العمل. على المدى الطويل، أعتقد أننا سنشهد نتيجة إيجابية ولكن على المدى القصير سيعاني العديد من العمال الضعفاء من فقدان وظائفهم واستبدالهم بـ "الروبوت".

وأضاف: أدب الخيال العلمي والتصوير السينمائي مليء بالكتب التي تتحدث عن البشر الذين يقاتلون الروبوتات وهم يسرقون وظائفهم وقوتهم، وهذا شيء يمكننا تجربته في الحياة الواقعية.

وأكد على "أننا بحاجة إلى حماية العمال الأضعف، وتعويضهم بجزء من المزايا والأرباح التي يقدمها الذكاء الاصطناعي. أنا لا أتحدث عن "ضريبة على الروبوتات" ، أنا أتحدث عن إصلاح عميق لدولة الرفاهية وسوق العمل لدينا. دعونا نساعد العمال الأضعف على تكييف مهاراتهم مع الذكاء الاصطناعي ، فلنجعل جميع المواطنين "مساهمين" في الذكاء الاصطناعي".

أما المنافع، فأكد المحلل الإيطالي أنه "كما كنت أقول، لا سيما على المدى الطويل الفوائد ضخمة.. سيعزز الذكاء الاصطناعي المزيد من الإنتاجية وتوفير المزيد من الوقت للشركات والعائلات والحكومات والعديد من الوظائف في صناعة الذكاء الاصطناعي. سيقضي الناس وقتًا أقل في العمل وسيكون لديهم المزيد من الوقت للاستثمار في حياتهم واهتماماتهم وهواياتهم.

ووصف فالاسكا الذكاء الاصطناعي بـ"الثورة"، قبل أن يستدرك: "ولكن كأي ثورة سيكون لها رابحون وخاسرون. يقع على عاتق الحكومات والشركات، وكذلك المنظمات العمالية، واجب هائل يتمثل في تخفيف عبء هذا التحول التاريخي".