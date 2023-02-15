وبعد أن بدأ الشعور بالألم في أذنها، شعرت جوليا بالصداع فأخذها والداها للمستشفى للاطمئنان على صحتها.

تم وصف المضادات الحيوية، لكن المفاجأة كانت أنها توفيت بسبب سرطان الدم غير المشخص، بعد 12 ساعة فقط.

قال والدها الحزين، دينيس لي تشافيز، إن ابنته الصغيرة كانت تعاني من نزيف في المخ والرئتين والمعدة.

وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا هو المكان الذي اكتشفنا فيه أنها مصابة بسرطان الدم، لقد حدث ذلك بشدة وبسرعة".

وأضاف أن العائلة كانت تلاحظ من وقت لآخر ظهور كدمات على جوليا، إلا أنهم كانوا يتجاهلون ذلك ولم يخطر لهم مراجعة الطبيب.

اللوكيميا هو سرطان يصيب خلايا الدم البيضاء وهناك أنواع مختلفة من هذا المرض الخبيث.

واللوكيميا الحادة تظهر فجأة، غالبا في غضون أيام أو أسابيع، وتتطور بسرعة وتحتاج إلى علاج عاجل.

العلامات التي تحتاج إلى معرفتها لتشخيص مرض اللوكيميا: