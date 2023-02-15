وفي الفيديو يظهر أوكوي وهو يضغط على ساقه، فتظهر عليها علامات كالحفر، وكأن جلده تحول إلى عجينة.

بعد أسبوعين من نشر المقطع المصور، كشف الشاب البالغ من العمر 31 عاما أنه مصاب بالتهاب النسيج الخلوي، وهو عبارة عن عدوى جلدية يمكن علاجها بالمضادات الحيوية، ولكن يمكن أن تكون مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها بسرعة.

والتهاب النسيج الخلوي قد يؤدي إلى أمراض أكثر خطورة، مثل تعفن الدم والاضطرار إلى بتر الأعضاء في بعض الحالات.

وقال أوكوي: "لقد أصبت بعدوى تسمى التهاب النسيج الخلوي، وهي في الأساس بكتيريا تدخل إلى جسمك من جرح مفتوح".

ويشعر المريض بالتهاب النسيج الخلوي بالأعراض التالية: