وأشارت الدراسة التي أجراها باحثون في مركز Cedars-Sinai الطبي في لوس أنجلوس، والتي نُشرت في JAMA Network Open، إلى أن المرضى يواجهون مخاطر أعلى للإصابة بمرض السكري في 90 يوما بعد الإصابة بكورونا بشكل عام أو المتحور "أوميكرون" تحديدا.

ماذا تقول الدراسة؟