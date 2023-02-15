ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "نيتشر" الطبية، فإن فعالية العقار الذي اختبر على فئران، تبدأ في العمل في غضون 30 دقيقة من إعطائه.

وأشارت الدراسة إلى أن ما يميز العقار الجديد أنه يعمل بسرعة بخلاف وسائل تحديد النسل الأخرى المختبرة، والتي عادة ما تحتاج شهورا كي تبدأ فعاليتها.

كذلك فإنه ليس للعقار الجديد أي آثار جانبية، وفقما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن الدراسة الأميركية.

وقالت الدراسة: "سيكون لدينا في المستقبل عقار فعال يمكّن الرجال من تحديد النسل، بتناوله قبل ممارسة الجنس".

كيف يعمل العقار؟