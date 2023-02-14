تم الكشف عن خطط بناء المصنع لإثنين خلال اجتماع لصندوق ميشيغان الاستراتيجي، الذي وافق على حزمة حوافز ضريبية كبيرة للمشروع الذي سيقام قرب مدينة مارشال.

سوف يقام المصنع على موقع جاهز للتطوير الصناعي بالقرب من تقاطع طريقي الولايات 94 و69.

وقالت غابي برونو، مديرة التنمية الاقتصادية في شركة فورد، إنه ”مشروع عظيم” مشيرة إلى أن ميشيغان خاضت ”منافسة مع عدة ولايات ودول” لتأمين الاستثمار.

تعتزم فورد عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم للإعلان عن سياراتها الكهربية.