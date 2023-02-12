ووصفت الباحثة في هندسة الزلازل بكلية لندن الجامعية، تيزيان روسيتو، الزلزالين بقوة 7.8 و7.6 درجة، بأنهما "حفّزا بعضهما البعض"، مشددة على أن هذه الحالة "ليست شائعة" في علم الزلازل.

وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحات روسيتو لوكالة "الأناضول" التركية للأنباء:

لا يحمل الزلزالان الكبيران السمات الزلزالية المعروفة بالنسبة لمنطقة كهرمان مرعش.

تسبب الزلزال الأول في حدوث الثاني على خط صدع شرق الأناضول، وهي حالة غير شائعة في هندسة الزلازل.

الصفائح التكتونية تتنافر أو تتحرك في اتجاهين متعاكسين ما يتسبب بتراكم الطاقة على مدار السنين، ويجري تفريغها في وقت قصير جدا ما يتسبب بوقوع الزلازل. في حالة كارثة كهرمان مرعش، تراكمت الطاقة على خط الصدع الزلزالي ما أدى إلى انهياره.

سبب وقوع الكثير من الوفيات نتيجة الزلزال وجود الكثير من الأبنية القديمة غير المقاومة للحركات الزلزالية في المنطقة، بينما تم تصميم المباني الجديدة بطريقة غير مناسبة لهذه الحركات التكتونية.

الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا كان مشابها لزلزال نورثريدج عام 1994 الذي أصاب صدع سان أندرياس في الولايات المتحدة.

زلزال نورثريدج بلغت قوته 6.7 درجة وخلّف الكثير من الدمار، إلا أن زلزالي كهرمان مرعش فرغا طاقة أكثر بـ 30 ضعفا من تلك الناجمة في زلزال نورثريدج.

زلزالا مرعش حدثا في نقطة تتقاطع فيها ثلاثة صفائح تكتونية هي الأناضول والصفائح الإفريقية والعربية. عند هذه النقطة تتقارب 3 صفائح تكتونية وتتصادم.

هذه الصفائح تتحرك وتدفع بعضها البعض، ونتيجة لذلك يتراكم الكثير من الطاقة في هذه النقطة وتتشكل خطوط صدع كبيرة جدا.