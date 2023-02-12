وتعليقا على الظاهرة، قال مهندس الجيوفيزياء أحمد إركان عبر "تويتر": "الطاقة الصادرة عن الزلزال تعادل مليون طن من (تي إن تي) أي 500 قنبلة ذرية. تحركت طبقات الطين الحجري المعروفة بـ (الصهارة) على عمق 41 كيلومترا، وشكلت بركانا بقذف البازلت الساخن عند 2000 درجة مئوية"، وفقما نقل موقع "زمان" التركي.

وأضاف إركان: "بخار الماء والثلج الذي خرج من الصدع العميق الذي شكله الزلزال في جبل كوشكاياسي في كهرمان مرعش أذاب الثلج على الجبل، وتدفق إلى السفح بسرعة تتراوح بين 40 و60 كيلومتر في الساعة كسائل ساخن مع الوحل".

ووفق "زمان" فقد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ، أنه لا يوجد تدفق للحمم البركانية أو رماد البركاني في المنطقة.

ولم تقدم الإدارة تفسيرا للصور التي تم تداولها بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي.

وبلغ عدد المتضررين من جراء الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا هذا الأسبوع، نحو 26 مليون شخص.

وتفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية بانهيار أكثر من 4 آلاف مبنى في الزلزال، وبتعرّض نحو 15 مستشفى لأضرار جزئية أو كبيرة.