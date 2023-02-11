وقالت وكالة "روسكوزموس" إن المتخصصين في مراقبة المهمة رصدوا انخفاضا في الضغط بداخل مركبة الشحن (بروجرس إم.إس-21) التي من المقرر أن تنفصل عن محطة الفضاء الدولية في 18 فبراير.

وأفادت الوكالة بأنه تم منع الدخول إلى المركبة، والتحقيق جار بشأن سبب انخفاض الضغط.

وأضافت: "نظام درجة الحرارة والضغط على متن محطة الفضاء الدولية طبيعي ولا شيء يهدد حياة أفراد الطاقم وصحتهم، وهم بخير".

تأثر محطة الفضاء الدولية