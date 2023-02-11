أعلنت وكالة الفضاء الروسية اليوم السبت، عن انخفاض للضغط غير معلوم السبب في مركبة شحن ملتحمة بمحطة الفضاء الدولية، لكنها قالت إن الطاقم ليس معرضا للتهديد.
وقالت وكالة "روسكوزموس" إن المتخصصين في مراقبة المهمة رصدوا انخفاضا في الضغط بداخل مركبة الشحن (بروجرس إم.إس-21) التي من المقرر أن تنفصل عن محطة الفضاء الدولية في 18 فبراير.
وأفادت الوكالة بأنه تم منع الدخول إلى المركبة، والتحقيق جار بشأن سبب انخفاض الضغط.
وأضافت: "نظام درجة الحرارة والضغط على متن محطة الفضاء الدولية طبيعي ولا شيء يهدد حياة أفراد الطاقم وصحتهم، وهم بخير".
تأثر محطة الفضاء الدولية
- هذا أحدث خلل يؤثر على محطة الفضاء الدولية المتقادمة بعد أن تسرب في ديسمبر سائل التبريد على متن المركبة الفضائية (سويوز إم.إس-22) التي التحمت بالمحطة.
- تستخدم المركبة "سويوز" لنقل الطاقم من المحطة وإليها فيما تتولى المركبة "بروجرس" توصيل المعدات والإمدادات.
- أجبرت مشكلة "سويوز" ثلاثة من أفراد الطاقم الحالي في المحطة، وهم الروسيان سيرجي بروكوبييف ودميتري بيتلين إلى جانب فرانك روبيو رائد الفضاء في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، على تمديد مهمتهم.
- سيعود الثلاثة إلى الأرض على متن مركبة "سويوز" بديلة من المقرر أن تطلقها روسيا في 20 فبراير.
- ما تزال روسيا والولايات المتحدة تتعاونان على نحو وثيق بخصوص محطة الفضاء الدولية على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بعلاقاتهما بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.