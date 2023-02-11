وقال البروفيسور إيان براون، رئيس قسم علم الفيروسات في وكالة صحة الحيوان والنبات البريطانية، إن فيروس إنفلونزا الطيور سريع التطور، ينتشر بشكل متزايد من الطيور إلى الثدييات، مما يزيد الخطر على البشر.

وأضاف: "أي تفش غير متوقع، يزيد من المخاطر المترتبة عليه. تعلمنا من تجربة كوفيد-19 أن الاستعداد للوباء يستغرق وقتا، للحصول على اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات. ليس لدينا لقاحات تحصّن البشر من إنفلونزا الطيور حاليا"، وفقما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وتابع قائلا: "في حين لا يوجد دليل حتى الآن دليل على انتشار الفيروس بشكل كبير بين الثدييات، ولكن يجب تتبعه بعناية لرصد تأثير الطفرات الجديدة".

تحذير منظمة الصحة العالمية