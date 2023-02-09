مواصفات الطائرة الجديدة

ناسا قالت في بيان، إن "طياري وكالة الفضاء الأميركية المدربين تدريبا عاليا، سيستخدمون بدلا من النافذة، تقنية الواقع المعزز للتنقل في المجال الجوي المزدحم".

تستخدم طائرة X-59 Quiet SuperSonic Technology ، نظاما جديدا يحل محل خط الرؤية المباشر للطيار .

، نظاما جديدا يحل محل خط الرؤية المباشر للطيار يمكن أن يساعد هذا الطيارين في اكتشاف الطائرات الأخرى بشكل أسرع مما يمكنهم من خلال الزجاج الأمامي العادي، وفقا لما ذكره طيار الاختبار في ناسا، جيم ليس .

وتتميز الطائرة الجديدة بمقدمة مميزة يبلغ ارتفاعها 38 قدما، مصممة لجعلها أكثر ديناميكية هوائية عندما تحلق بسرعات عالية.

وأشارت "ناسا" إلى أن "الهدف من X-59 هو خفض صوت الانطلاق المرتفع، الذي يأتي مع السفر بسرعة أكبر من سرعة الصوت"، لافتة إلى أنه "في حال نجاحها، يمكن أن تقود الرحلات التجريبية الطريق إلى تقليل أوقات الرحلات بشكل كبير".

أين سيجلس الطيار؟