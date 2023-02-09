فقد كانت إمبراطورية الحثيين واحدة من أقوى الإمبراطوريات التي انتهت، وكانت تتركز في تركيا الحديثة وتمتد لأجزاء من سوريا والعراق. وقدم باحثون رؤية جديدة عن انهيار دولة الحثيين، حيث أظهرت دراسة للأشجار التي كانت متواجدة حينذاك مرور المنطقة بثلاث سنوات متتالية من الجفاف الشديد الذي ربما أفنى المحاصيل وتسبب في مجاعة وتفكك سياسي واجتماعي.

وكان الحثيون، وعاصمتهم خاتوشا الواقعة في وسط الأناضول، إحدى القوى العظمى في العالم القديم على امتداد خمسة قرون. وأصبحوا المنافسين الجيوسياسيين الرئيسيين لمصر القديمة خلال فترة الدول المصرية الحديثة.

وقال ستارت مانينغ، أستاذ الآداب والعلوم في جامعة كورنيل، والمؤلف الرئيسي للبحث المنشور في مجلة نيتشر "في عصور ما قبل الحداثة، مع عدم وجود البنية التحتية والتكنولوجيا التي لدينا، سيطر الحثيون على منطقة شاسعة وحكموها لعدة قرون على الرغم من كثرة تحديات النطاق والتهديدات من الجيران والكيانات التي تم دمجها في إمبراطوريتهم، وعلى الرغم من تمركزهم في منطقة شبه قاحلة".

ولطالما فكر العلماء في سبب سقوط الحثيين والانهيار الأوسع الذي دمر أيضا ممالك اليونان وكريت والشرق الأوسط وأضعف المصريين. وتضمنت الفرضيات الحرب والغزو وتغير المناخ. وتقدم الدراسة الجديدة بعض التوضيح بشأن الحثيين.

خلاصة الدراسة

وقام الباحثون بفحص أشجار العرعر طويلة العمر التي نمت في المنطقة حينذاك وتم قطعها في النهاية لبناء هيكل خشبي جنوب غرب أنقرة نحو عام 748 قبل الميلاد والذي ربما كان حجرة لدفن أحد من ذوي الملك ميداس، عاهل منطقة فريجيا الذي تقول الأسطورة إنه كان يحول أي شيء يلمسه إلى الذهب .

وقدمت الأشجار سجلا إقليميا للمناخ القديم بطريقتين، الأولى أنماط نمو حلقات الأشجار السنوية، فالحلقات الضيقة تشير إلى ظروف الجفاف، ومعدل صيغتين أو نظيرين من الكربون في الحلقات، كان يكشف عن استجابة الشجر لمدى توافر المياه .

واكتشفوا تحولا تدريجيا إلى ظروف أكثر جفافا من القرن الثالث عشر قبل الميلاد إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد. والأهم من ذلك، أشار نمطا الأدلة إلى ثلاث سنوات متتالية من الجفاف الشديد، وهي أعوام 1198 و1197 و1196 قبل الميلاد، بالتزامن مع التوقيت المعروف لتفكك الإمبراطورية .

ماذا يقول الباحثون؟

وقالت بريتا لورنتزن، أستاذة علم الأنثروبولوجيا في جامعة جورجيا والمشاركة في تأليف الدراسة "حدث على الأرجح انهيار شبه كامل للمحاصيل لمدة ثلاث سنوات متتالية. وكان لدى الناس على الأرجح مخزون طعام يدعمهم عاما واحدا من الجفاف. لكن حين تعرضوا لثلاث سنوات متتالية، لم يكن هناك طعام يدعمهم ".

وأضافت "ربما أدى هذا إلى انهيار حصيلة الضرائب، وهجرة جماعية من جيش الحثيين الكبير، وربما حركة من الجماهير الساعية للبقاء على قيد الحياة. كما واجه الحثيون تحديا من خلال عدم وجود ميناء أو طرق أخرى سهلة لنقل الطعام إلى المنطقة ".

ومدينة خاتوشا المحاطة بجدار حجري ضخم به بوابات مزينة بالأسود وأبو الهول احترقت وهُجرت. والنصوص المكتوبة على ألواح من الطين باستخدام الكتابة المسمارية الشائعة في المنطقة التي توضح أحوال المجتمع والسياسة والدين والاقتصاد والشؤون الخارجية للحيثيين لم تخبر بشيء .

وكانت نهاية مفاجئة. فقبل أقل من قرن من الزمان، اشتبك الحثيون بقيادة الملك مواتالي الثاني والمصريون في عهد رمسيس الثاني في معركة قادش الشهيرة غير الحاسمة في عام 1274 قبل الميلاد التي شارك فيها آلاف المركبات في سوريا وتوصل الجانبان إلى أول معاهدة سلام يرصدها التاريخ .

وقال جيد سباركس أستاذ علم البيئة وعلم الأحياء التطوري في جامعة كورنيل والمؤلف المشارك في الدراسة "اعتقد أن هذه الدراسة تُظهر حقا الدروس التي يمكننا تعلمها من التاريخ. التغيرات المناخية التي من المحتمل أن نواجهها في القرن القادم ستكون أشد وطأة بكثير من تلك التي عايشها الحثيون".

وأضاف أن هذا يطرح أسئلة مثل "ما قدرتنا على الصمود؟ وإلى أي حد يمكننا الصمود؟".