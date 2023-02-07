وينقسم علماء الجيولوجيا حول إمكانية التنبؤ بوقوع زلزال، بسبب التعقيد الهائل لتحليل كامل قشرة الكوكب.

ويذهب فريق من العلماء إلى الاعتقاد بأن عددا من التقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي، ستساعد في جعل التنبؤات الخاصة بالزلازل أسرع وأكثر دقة.

علماء آخرون يعتقدون أن الوصول لمرحلة نكون فيها قادرين على توقع حدوث زلزال يبدو بعيدا.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مديرة مركز علوم الزلازل التابع للمسح الجيولوجي الأميركي، كريستين جوليه، قولها: "يحدث الزلزال بسرعة كبيرة جدا. لسنا قادرين على التنبؤ بالزلازل على الإطلاق".

وبحسب جوليه "تكون حركة الصفائح المسببة للزلازل ببطء، ويحدث الصدع فجأة".

كيف يتوقع العلماء حاليا وقوع الزلازل؟