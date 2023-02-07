من بين هذه الجهود، دراسة جديدة لعلماء من معهد كارولينسكا بالسويد، تبشر بعلاج واعد لسرطان المبيض.

وفقاً لبيانات الصندوق العالمي لأبحاث السرطان:

يحتل سرطان المبيض المرتبة الثامنة بين أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين النساء في جميع أنحاء العالم.

يأتي سرطان المبيض في المرتبة الثامنة عشر بين جميع أنواع السرطانات الأكثر شيوعاً بشكل عام.

سُجلت أكثر من 313 آلاف حالة إصابة جديدة بسرطان المبيض في عام 2020.

وكشفت الدراسة التي نشرت، الاثنين، بمجلة العلاج المناعي للسرطان، إمكانية محتملة لعلاج سرطان المبيض من طريق العلاج بالخلايا التائية CAR، وأثبت الباحثون أنه علاج فعال في حالة الفئران المصابة بسرطان المبيض.

والعلاج بالخلايا التائية هو نوع معين من علاج السرطان يتم فيه تعديل الخلايا التائية في الجهاز المناعي لمهاجمة الخلايا السرطانية، وهو علاج فعال بشكل خاص مع مرضى سرطان الدم.

وتعرف الخلايا التائية أو الخلايا الليمفاوية التائية على أنها نوع من خلايا الدم البيضاء الموجودة في جهاز المناعة في أجسامنا، تمتلك القدرة على التعرف على الخلايا غير الطبيعية أو أي خلايا مصابة بالفيروسات في الجسم، ومن ثم تدمير هذه الخلايا غير الطبيعية.

ومع ذلك، قد تفشل الخلايا التائية أحيانا في التعرف على هذه التهديدات أو القضاء عليها في الجسم، كما هو الحال في حالة السرطان.

وفي تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، يقول جوناس ماتسون، الأستاذ الزائر بمعهد كارولينسكا، والمؤلف المشارك في الدراسة: