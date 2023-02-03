وفي دراسة أجريت على أكثر من مليون من المحاربين القدامى في الولايات المتحدة، ونشرت نتائجها في مجلة "بلوس ون"، وجد الباحثون أن أولئك الذين وصف لهم فيتامين "د"، كانوا أقل عرضة بنسبة 50 في المئة تقريبا لمحاولة الانتحار على مدى 8 سنوات، مقابل أولئك الذين لم يتناولوا هذا النوع من الفيتامينات.

ووفق الطبيبة النفسية في التحالف الوطني للأمراض العقلية، كريستين كروفورد، فإن نقص فيتامين "د" يمكن أن يسبب أعراضا شبيهة بالاكتئاب، بما في ذلك تغيرات المزاج والتعب المزمن.

وحذر الباحثون من خطورة تناول فيتامين "د" دون الحصول على استشارة طبية، نظرا لتخزين الجسم للفائض منه على شكل دهون.

وشدد الباحثون على ضرورة إجراء المزيد من البحوث والتجارب السريرية لمعرفة آليات تأثير فيتامين "د" على المزاج وأعراض الاكتئاب والأفكار السلبية.