ويقول علماء الفلك إن المذنب سيقترب من الأرض ويمكن رؤيته اليوم، وسط تساؤلات حول ما إذا كان له أي تأثير.

يأمل الباحثون أن يساعدهم المذنب الأخضر في اكتشافات جديدة متعلقة بالنظام الشمسي، بينما نعرف عنه عدة أمور في الوقت الحالي:

المذنب الأخضر عرض سماوي ساحر وحدث فلكي نادر.

حدث للمرة الأولى في العصر الجليدي وسنراه اليوم بعد 50 ألف عام.

سيمر على مسافة 42 مليون كليو مترا من كوكب الأرض.

سُمي بالمذنب الأخضر لإصداره موجات ضوئية خضراء.

المذنب عبارة عن بقايا من الجليد والصخور والغبار مجمدة بتكوين النظام الشمسي.

يمكن رؤية المذنب بالمنظار أو حتى بالعين المجردة في بعض الأماكن.

يوصي العلماء بالابتعاد عن التلوث الضوئي للمدن لزيادة فرص الرؤية.

يقول رئيس تحرير مجلة علم وعالم، مجدي سعد: