كشفت سامسونغ للإلكترونيات النقاب عن أحدث هواتفها الذكية يوم الأربعاء، في اختبار لقوة علامتها التجارية في وقت يمر فيه سوق الهواتف المحمولة بضعف لم يسبق له مثيل.