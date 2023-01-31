وأيد وزير المالية الفرنسي اختيار دولة الإمارات لسلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية، لقيادة محادثات المناخ المقبلة للأمم المتحدة "كوب 28"، التي ستبدأ في نوفمبر في دبي.

وأضاف قائلا "كل المحادثات التي أجريتها هنا مع الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، ومع أعضاء حكومة الإمارات اثبتت لي أنهم يريدون حقا الوصول إلى نتيجة نهائية، والتي ستكون إيجابية للغاية وقوية".

وكان مبعوث المناخ الأميركي جون كيري وآخرون أيدوا كذلك اختيار الجابر، مشيرين إلى عمله في مشاريع الطاقة المتجددة.

يشار إلى أن الإمارات وفرنسا كانتا قد وقعتا اتفاقية لتعزيز فوائد العمل المناخي، كما وقعتا اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة واتفاقية شراكة استراتيجية بين شركتي " أدنوك" و"توتال إنرجيز".

وتركز الشراكة الاستراتيجية الأولى على تعزيز أمن الطاقة وتوفيرها بتكاليف مقبولة والحد من الانبعاثات إضافة إلى دفع العمل المناخي الفاعل استعداداً للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP28 التي تعقد في دولة الإمارات هذا العام.