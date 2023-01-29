وبعد يوم متعب قضته الأم بالتقيؤ، تمددت على الفراش بغرض النوم.

ذهبت ابنتها ماديسون، 17 عاما، للاطمئنان عليها بعد ساعة فقط لتجدها ميتة.

وبحسب "الصن" البريطانية اتصلت الأسرة المذعورة بالطوارئ وهرع المسعفون إلى منزلها في مانشستر، ليكتشفوا أن سبب الوفاة هو "الانسداد الرئوي"، الذي يحدث عادة مع انسداد أحد الأوعية الدموية في الرئة.

ويمكن أن يكون الانسداد الرئوي، قاتل إذا لم يتم علاجه بالسرعة الكافية.

وصفت ماديسون والدتها بأنها "أفضل صديقاتها" وقالت إنها تريد أن تقدم لها أفضل توديع.