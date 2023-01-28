وقد تم التقاط هذه الصورة في شهر ديسمبر الماضي بواسطة مسبار فضائي لناسا أطلق في 12 أغسطس 2005 من كيب كانافيرال فلوريدا.

وبالطبع، فإن تلك الصورة لا تعني تواجد دببة عملاقة على سطح المريخ، بل هي ببساطة شكل من أشكال الميل البشري لرؤية الأشكال العشوائية ومطابقتها مع أشكال مألوفة.

تظهر نسخة من الصورة الملتقطة أن التكوين المعني يمتد قطره حوالي 2000 متر.

وتفسر جامعة أريزونا هذه الصورة على أنها مجرد تل مكسور على شكل حرف V وسط فوهة قديمة، ترسبت عليها مجموعة من الحمم البركانية والطينية.