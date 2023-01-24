وينتمي هذا المخلوق إلى عائلة التيروصورات، وهي أقدم الفقاريات المعروفة القادرة على الطيران، فكه طويل ويأكل بطريقة مماثلة للبط وطيور الفلامينغو، وتم العثور عليه في ألمانيا.

وقاد هذا البحث البروفيسور ديفيد مارتيل من جامعة بورتسموث، وشارك فيه علماء الحفريات من إنجلترا وألمانيا والمكسيك.

وقال البروفيسور مارتيل: "إن فكي هذا التيروصور طويلان حقا ومبطنان بأسنان صغيرة دقيقة معقوفة، مع وجود مسافات صغيرة بينها".

وأضاف: "الأمر الأكثر لفتا للنظر هو أن بعض الأسنان لديها خطاف في نهايتها، وهو ما لم نشهده من قبل في التيروصورات على الإطلاق، هذه الخطافات الصغيرة كانت ستُستخدم لصيد الروبيان الصغير الذي من المحتمل أن يتغذى عليه التيروصور".