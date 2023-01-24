وقال عملاق البرمجيات في تدوينة: "اليوم، نعلن المرحلة الثالثة من شراكتنا طويلة الأجل مع أوبن إيه.آي من خلال استثمار متعدد الشرائح وبعدة مليارات الدولارات لتسريع طفرات الذكاء الاصطناعي لضمان مشاركة هذه الفوائد على نطاق واسع مع العالم".

ورفض متحدث باسم مايكروسوفت التعليق على شروط الاستثمار الأخير، الذي ذكرت بعض وسائل الإعلام أن قيمته تبلغ 10 مليارات دولار.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الاتفاقية الجديدة لعملاق التكنولوجيا تأتي ضمن المرحلة الثالثة من شراكة متنامية مع شركة "OpenAI"، ومقرها سان فرانسيسكو، والتي بدأت باستثمار قيمته مليار دولار في عام 2019.

وأوضحت أن الشراكة ستساهم في تعزيز روبوت المحادثة "ChatGPT" الشهير من خلال تزويد OpenAI بالموارد اللازمة.

ChatGPT