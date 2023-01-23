وفي بعض الأحيان، قد يكون الفرد هو الذي "يُدمر" ذاته، على نحو غير مقصود، من خلال الوقوع في عدد من الأخطاء.

والمقصود بـ"التدمير الذاتي" هو قيام الشخص بأشياء تنعكس عليه سلبا ولا تعود عليه بالنفع، بل وتؤدي إلى عرقلة تقدمه نحو الأفضل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن خبيرة الصحة النفسية، لاليتا سوغلاني، فإن 6 علامات بارزة تشير إلى أن الشخص يلحق الأذى بنفسه: